「自分のITスキルをいかしたい」。それは、ネット通販で悩む父を助けたい一心で武器を磨いてきた二代目の、精一杯の決意でした。名古屋の老舗「寿商店」の長女・森朝奈さん。幼いころから、すべては「家業のため」の逆算で取捨選択をしてきましたが、現場で待っていたのは理想とかけ離れたものでした。良かれと思った「正論」は現場では受け入れられず、老舗のIT化により「現場の本当の価値」を見失うような体験をします。悩んだ彼