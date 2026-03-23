22日夜、大分市の県道で、82歳の女性が乗用車にはねられ、まもなく死亡しました。 【写真を見る】県道で82歳女性が乗用車にはねられ死亡信号のない直線道路大分 22日午後8時半ごろ、大分市迫の県道川添志村線で、女性が乗用車にはねられました。この事故で近くに住む詫摩紘子さん（82）が頭を強く打ち、意識不明の重体で市内の病院に運ばれましたが、およそ5時間半後に死亡しました。 乗用車を運転していた豊後大野市犬飼町