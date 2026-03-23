ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）のオープン戦・エンゼルス戦（エンゼル・スタジアム）に「１番・ＤＨ」として先発出場。３回二死満塁の好機で迎えた第３打席で、走者一掃の右中間適時打をマークした。ライナー性の強烈な打球は、中堅を守っていた盟友・トラウトのグラブの左横を無慈悲に抜けていった。この回だけで７四球と突発的投壊状態に陥ったエンゼルス投手陣は、大谷にとどめの３点を奪われ