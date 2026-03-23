Ｆ１アストンマーティンへの加入が噂されている元アウディ代表ジョナサン・ウィートリー氏がレッドブルから４季連続王者マックス・フェルスタッペン（オランダ）を引き抜く可能性があると、専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。アウディ代表の座を電撃退任したウィートリー氏は時期は未定ながら今後に今季大苦戦しているアストンマーティン入りが決定的と各メディアで報じられており?鬼才?エイドリアン・ニュー