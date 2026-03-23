──両投げ左打ち？スコアブックに九州国際大付（福岡）の先発メンバーを書き込んでいたところ、８番・指名打者（DH）の岡松里樹（りき／３年）のプロフィールに引っかかりを覚えた。誤植ではない。大会主催社が実施したアンケートによると、岡松に対する指導者評は「左右どちらでも投げられる強みを持つ、希少性の高い選手」とある。試合前のシートノックでは、レギュラー遊撃手の吉田秀成（２年）につづく２番手として遊撃