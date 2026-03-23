ドジャースは２２日（日本時間２３日）、キム・ヘソン内野手（金慧也２７）を３Ａへ降格し、若手アレックス・フリーランド内野手（２４）が開幕メンバー入りしたことを発表した。試合前の囲み取材でデーブ・ロバーツ監督は「おそらくこの春で一番難しい決断だった」と率直な胸中を明かした。キム・ヘソンについては「いずれ必ずチームを助けてくれる存在なのは間違いない」と評価しながらも、「一番の理由は毎日出場できる環