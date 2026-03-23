２２日のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１１回で、近江・浅井家の当主長政（中島歩）に嫁いだお市の方（宮粼あおい）の手鏡を巡るエピソードが展開した。後に太閤となる豊臣秀吉（池松壮亮＝現在は木下藤吉郎）の弟秀長（仲野太賀＝現在は木下小一郎）を主人公としたドラマ。１１回では、上洛を果たした織田信長（小栗旬）がお市への京土産として手鏡を長政に託す場面があった。お市が箱を開くと、鮮やかな薄オレン