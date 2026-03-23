【モデルプレス＝2026/03/23】元タレントの木下優樹菜が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻「インパクトある」大きな鮭を中心にのせたボリューミー弁当◆木下優樹菜、鮭がメインのボリューミーな弁当を公開木下は、大きな鮭の切り身をメインにした手作り弁当の写真を公開。卵焼きやソーセージ、お浸し、えのきなどの具材がぎっしりと詰められた、彩り豊