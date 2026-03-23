【モデルプレス＝2026/03/23】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第121話が、3月23日に放送された。主人公・トキ（高石）の夫であるヘブン（トミー・バストウ）に心配の声が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目