K-POPの歴史を変えたグループが再び動き出した。BTSが完全体で帰ってきたのである。兵役による空白期間を経ての再始動は、単なる人気グループの帰還というよりも、K-POP史における一つの巨大な時代の“第2章”として受け止められている。【注目】BTSは完全復活も、HYBE株が急落の理由今やK-POP界のトップに立っているBTSだが、彼らがデビューした2013年に目を向けると、そこにはもう一つの物語がある。同じ時期にデビューし、同じ