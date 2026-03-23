性売買合法化を主張し、波紋を呼んだボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、キム・ドンワンの元マネージャーの暴露投稿が物議を醸している。これに対し、キム・ドンワンが立場を明らかにした。【写真】キム・ドンワン「お金を払わなければ性行為ができない人も」3月23日午前、キム・ドンワンは自身のSNSを通じて「現在流布されている内容は、事実と異なる虚偽の主張です」とコメントした。続けて「個人的な関係についての言