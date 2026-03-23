今日23日、京都で桜(ソメイヨシノ)の開花が発表されました。平年より3日早く、昨年より4日早い開花です。今日23日京都で桜(ソメイヨシノ)が開花京都地方気象台は、今日23日、京都市中京区の二条城にある桜(ソメイヨシノ)の標本木が開花したと発表しました。平年より3日早く、昨年より4日早い開花です。今シーズン、近畿で桜の開花が発表されたのは、京都が初めてです。なお、今日23日午前は、熊本でも桜の開花が発表されています