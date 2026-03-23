24日(火)以降も、すっきりとした晴天は長く続かないでしょう。気温は平年より高い日が多く、九州から関東では20℃前後まで上がる日が多くなりそうです。ヒノキ花粉の飛散がピークとなるため、引き続き、対策をしてください。一雨ごとに季節進む明日24日(火)以降は、本州の南と北海道付近が低気圧の通り道となるでしょう。雨の範囲が広がるのは25日(水)から26日(木)にかけてで、九州から関東の太平洋側を中心に雨が降りそうです。27