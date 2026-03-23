このほど新種として発表された「トサシマドジョウ」。高知市の桂浜水族館で3月22日から展示が始まっています。高知市の桂浜水族館で22日から展示されている「トサシマドジョウ」。「トサシマドジョウ」は県の絶滅危惧種にも指定されているドジョウ科の魚類で、高知市の研究者によって長年研究されていました。このほど高知県固有の新種であることが発表されました。県内で魚類の固有種が発表されたのは初めてのことです。今回展示