ハッチバックに代わる主流トレンドのど真ん中かつてコンパクトカーの代表と言えば、控えめなハッチバックやセダンだった。しかし、近年ではSUVが主流となり、世界的にも大きな注目を集めている。【画像】欧州で大人気！ コンパクトSUVを開拓したパイオニア【日産キャシュカイを詳しく見る】全38枚実用的なサイズと高いドライビングポジション、そして現代のユーザーが求める汎用性を兼ね備えたコンパクトSUVは、今やファミリー