来年度予算をめぐり新たな動きがありました。年度末が迫る中で政府・与党は年度内成立を目指す一方、不測の事態にそなえて暫定予算の編成の検討に入りました。暫定予算の編成を巡っては年度末まであと10日を切る中、政権幹部からも「年度内の成立は事実上難しい」との声が漏れ始めていました。自民党・松山参院会長「不測の事態に備えて、暫定予算を編成する方向で検討したいという旨の話が（官房）長官からございましたのでそれを