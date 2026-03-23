俳優の柳楽優弥（35）とSixTONES松村北斗（30）が23日、都内でネットフリックスシリーズ「九条の大罪」（来月2日配信開始）配信直前イベントに出席した。2人は初共演で、弁護士“バディ”を演じた。2人とも武道を習っていたことから、撮影現場では途中から、朝必ず一緒に四股を踏んでいたという。柳楽は松村を「四股師範」と呼び「奇麗な四股を拝めました」と評価。松村は「空手は四股立ちが多かったので」と四股が奇麗な理由