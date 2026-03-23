俳優の白石麻衣（33）が自身のYouTubeチャンネル「my channel」を更新し、漫画『チェンソーマン』の登場キャラ・マキマのコスプレ姿を披露すると、ネット上で話題になっている。【動画】完成度高い！『チェンソーマン』マキマさん姿の白石麻衣YouTubeでは「【誰？】チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！」と題した動画を投稿し、『チェンソーマン』マキマのコスプレ＆メイクを披露。「ウィッグ着けてきまーす！」「カラコ