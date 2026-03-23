アメリカとイランの戦闘が激化するとの懸念から株価が一時2600円以上値下がりするなど、市場がますます混迷しています。日経平均株価、午前の終値は1790円安と、大幅な下落となりました。アメリカとイランの軍事衝突がさらにエスカレートする懸念が強まっていることから、市場ではリスクを回避しようと株を売る動きが先行しました。また、外国為替市場では「有事のドル買い」で円安が進んでいます。原油価格も高止まりしています。