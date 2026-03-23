週明けの日経平均株価はイラン情勢の悪化で大きく下落し、値下がり幅は一時2600円を超えています。【映像】日経平均株価の動き横山順子実況「今年の取引時間中の最安値を下回りました」きょうの日経平均株価は値下がりして始まると下げ幅は一時2600円を超え、今年1月上旬につけた取引時間中の最安値を下回りました。背景にあるのはイラン情勢の悪化です。トランプ大統領が21日、「48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しな