柔道のグランドスラム・トビリシ大会から帰国し、メダルを手に笑顔の嘉重春樺（右）と田中志歩＝23日、成田空港柔道のグランドスラム・トビリシ大会で女子63キロ級を制した嘉重春樺（ブイ・テクノロジー）が23日、成田空港に帰国した。国際大会での無敗が続く世界女王は得意の寝技だけでなく、磨いてきた大外刈りでも一本勝ちを奪い「タイミングは少しずつつかめてきた。練習した形が出せた」と手応えを口にした。嘉重は2連覇