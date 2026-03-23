声優の津田健次郎が２３日、都内で行われたサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ発表会に、俳優の広瀬すず、伊藤沙莉、オダギリジョーと出席した。国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」の２０年後を描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの新ＣＭ。今作では新たに津田がナレーションに参加。また、今後のシリーズでは花輪クンに仕える執事「プレミアムなヒデじい」役で出演することが発表された。イベントでは津田が「