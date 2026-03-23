岐阜や名古屋でも、すでに観測されている桜の開花。三重県の桜の開花宣言はいつになるのか？開花発表が行われる桜の標本木は全国に58本あり、三重県には、津偕楽公園の中にあります。この時期になると、毎日、気象台が観測を行い、標本木に5、6輪以上の花が咲くと開花が発表されます。津市のソメイヨシノの平年の開花日は3月29日とということで、22日午後2時に津地方気象台の職員が観測に訪れましたが、この時点で咲いた花は一つも