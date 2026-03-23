三重県内の高校サッカーの強豪校が参加する大会「シンフォニアカップ」が22日、三重県伊勢市で開かれました。伊勢市に主力工場を構える大手電機メーカー「シンフォニアテクノロジー」が、スポーツを通して地域に貢献しようという活動の一環で開いたもので、今年で4回目になります。開会式では、シンフォニアテクノロジー伊勢製作所所長の齋藤浩志さんが「大会で目標を達成し、結果や成果を実感して、次の機会につなげてほしい」と