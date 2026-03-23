子どもたちに対する読み聞かせ活動などに活用してもらおうと、三重県立四日市工業高校の生徒たちが移動式の本棚を製作し22日、菰野町でお披露目されました。菰野町図書館が四日市工業高校に依頼して実現したもので、ものづくり研究会の1年生と2年生10人が図書館を利用する子どもたちのアイデアなどをもとに、去年8月から製作に取り組んできました。お披露目された本棚は町内の木材店から提供されたヒノキやマツなどを使用し、菰野