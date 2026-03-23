20日、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突するなどして子ども3人を含む6人が死亡した事故で、事故当時、通常は時速80キロの制限速度が時速50キロに規制されていたことがわかりました。この事故は20日未明、亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生。子ども3人を含む6人が死亡したものです。この事故で、過失運転致死の疑いで大型ト