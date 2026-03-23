俳優の照英さんは3月23日、自身のInstagramを更新。自宅トレーニングルームでのモーニング筋トレショットを公開しました。【写真】照英の筋肉ムキムキ姿「コツコツ継続する・・・これ大事！」自宅で朝トレ照英さんは「モーニング筋トレ自宅のトレーニングルームで、コツコツ継続する・・・これ大事！」とつづり、腕を組んでポーズを決める筋肉ムキムキの姿を公開しました。51歳とは思えない肉体美です。コメントでは、「流石は地