労働力の確保が課題となるなか、三重県内において、賃金の改善を見込む企業が去年より減少していることが、民間の調査会社の調べで分かりました。帝国データバンクが三重県内にある企業290社を対象に今年1月に調査を行ったもので、121社から回答がありました。調査結果によりますと、正社員のベースアップや賞与など賃金の改善があると見込む企業は57％となり、過去最高だった去年から6ポイント低下しました。一方で、賃金の改善を