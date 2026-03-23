三重県明和町の産官学が連携し、繊維用の麻の栽培復興や継承に取り組むプロジェクトの報告会が21日、いつきのみや歴史体験館で開かれました。町内の斎宮周辺の地域は、古くから神宮で使用する麻の栽培や麻糸の生産地としての歴史をもち、いまも麻の紡績と関りの深い神社が点在しています。明和町を麻の聖地にしようと、産官学が連携し、麻の栽培から製品開発、情報発信まで包括的に行うプロジェクトに取り組んでいて、おととしから