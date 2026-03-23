中国で今春のヒット作となった時代劇ドラマ「逐玉：翡翠の君」について、過去のヒット作の記録更新が報じられる中、ヒットの基準を巡る激しい論争も巻き起こっている。「逐玉：翡翠の君」はチャン・リンホー（張凌赫）とティエン・シーウェイ（田曦薇）が主演し、OTTサービスの愛奇芸（iQIYI）と騰訊視頻（テンセントビデオ）、Netflix（ネットフリックス）で配信されている。22日に配信プラットフォーム内の人気指数「熱度」にお