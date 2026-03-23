高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」の第121回が３月23日に放送され、話題になっています。【写真】本を受け取り、喜ぶトキヘブンとトキが協力して作り上げた『KWAIDAN（「怪談」）』。ついに本が雨清水家に届き――。＊以下３月23日放送回のネタバレを含みます。＜あらすじ＞トキとヘブン（トミー・バストウさん）の元に