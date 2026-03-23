三重県にゆかりのあるクリエイターたちの作品を集めた展示会が、20日から、伊勢市のおかげ横丁で始まりました。この作品展は、南勢地域を中心に活動する写真家やイラストレーターなどでつくる「クリエイターズ協会」の設立40周年を記念して開かれたものです。今回は、協会について知ってもらおうと、会員以外にも三重県にゆかりのある一般のクリエイターが参加し「始終そして常若へ」をテーマにした作品31点を展示。これまでの歩み