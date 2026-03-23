フェアレディZ NISMOの6速MT追加で「操る歓び」がさらに広がる日本を代表するスポーツカーとして半世紀以上の歴史を持つ「フェアレディZ」は、1969年の初代誕生以来、世代を重ねるごとにその魅力を磨き続けてきました。現行のRZ34型は2022年8月に通算7世代目として登場し、歴代モデルを想起させるヘリテージデザインと現代的な性能の融合が高く評価されています。発売後は想定を上回る人気を集め、一時は受注停止となる局面も