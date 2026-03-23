ボストン・レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が現地時間22日、パイレーツとのオープン戦に「3番・指名打者」で先発出場。今春初安打含む2安打・2打点の活躍を収めた。先発右腕ケラーに対する初回。一死二塁の好機で第1打席に立った吉田はカウント2-0から外角高め93.9マイル（約151.1キロ）のフォーシームを左翼線に弾き返し、先制の適時二塁打。今春13打席目、WBC明け4戦目で待望のオープン戦初安打を記録した。同点の8