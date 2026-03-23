2018年に結成された「横浜青葉NEXUS」の練習は週末の半日のみ。「何が何でも勝つ」ことよりも「野球は楽しむもの」を大事にして立ち上げられた少年野球チームだ。前回取材に訪れたのは結成1年後の2019年、部員が14人だった頃。あれから部員は45人になった。監督の佐藤慶太さんに話を聞いた。＜「自分もチームを作りたいんです」という相談が増えた＞--前回取材は結成間もない７年前でした。あれから変えたこと、変えなかったこと、