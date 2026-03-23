Photo: Daisuke Ishizaka AIは便利です。便利すぎて、気がつくと何度もトークや壁打ちを重ねてしまい「ごめん、トークン（会話できる回数）を使い切っちゃったから上のプランで契約しようよ！」と言われちゃう。そんなに無駄遣いしたつもりはなかったのに…。そしてAIに慣れすぎると、社外秘データを無意識にAIに渡してしまいそうになります。いけません、それは大問題！それもこれも、クラ