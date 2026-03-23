モーニング娘。元メンバーで歌手の後藤真希が、3月22日（日）に自身のInstagramを更新。TWICEのMOMO（モモ）と撮影した2ショットが公開されると、2人の交流に驚いたファンから、「ももりん?!なんで?!」「激アツ」などコメントが寄せられている。【写真】後藤真希＆TWICE モモの美スタイル輝く2ショット■コラボを期待する声もこの日後藤が投稿したのは、自身がプロデュースするスキンケアブランド 「rall．＋（ラルプラス）」