福岡県警早良署は23日、福岡市早良区東入部8丁目付近で22日午前8時20分ごろ、サル7匹の出没情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。また3月に入り、早良区内野や脇山でサルの出没情報が多数入っている。