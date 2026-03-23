広島城は耐震性の問題などから２２日に閉城し、約６８年の歴史に幕を下ろしました。 最終開館日となった２２日は、天守内の最後の姿を目に焼き付けようと午後７時の閉館時間まで多くの人でにぎわいました。 閉館後に行われたセレモニーには、広島城の大村昭彦館長らが「皆さんの記憶に残り続けることを願っている」とあいさつし、集まった約１００人と別れを惜しみました。 セレモニーに来た子ども「頂上からの景色