今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『迷子【ボイロ手描き劇場】』という水崎なこのさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）初投稿！！放課後山の中をお散歩していたらかわいいロボットを見つけた話です。﻿迷子【ボイロ手描き劇場】イラストがとてもかわいい手描きボイロ劇場動画が投稿されています。投稿者は水崎なこのさん、作品タイトルは「迷子」です。手描きイラストに吹き出しで会話が表示