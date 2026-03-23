爽やかさと蜂蜜のような甘さが特徴の広島特産のかんきつ「はるか」の出荷が呉市で始まっています。 県内有数のかんきつ産地呉市豊町で出荷されているのは、レモンのような鮮やかな見た目が特徴の「はるか」です。 「はるか」は「日向夏」から生まれたカンキツで、糖度は１３度以上と高く、蜂蜜のような甘さと爽やかさから人気を集めています。 「はるか」栽培農家 川本正博さん「秋口にいい雨が降ったので、かなり玉太りもよく