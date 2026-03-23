俳優のオダギリジョー（50）、広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登場した。ゆったりと楽しむビールにちなみ、オダギリがゆったり時間をかけて楽しみたいことを明かした。【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”オダギリは「もの創り」とフリップに書き、「時間に追われて、いつまでこれをしなきゃいけないと