俳優の佐藤健が大阪と東京にて、ファンミーティング「TAKERU SATOH FANMEETING 2026 [ TAKERU FES -20th Anniversary Special- ]」を開催。全3公演で、計1万5200人のファンが詰めかけた。【画像】「歴代キャラ演じ分け！」企画に挑戦する佐藤健今年デビュー20周年を迎えた記念のイベント。12日に大阪・オリックス劇場。22日に東京・東京ガーデンシアターにて2回公演で開催した。なお、大阪での単独イベントは、2010年3月以来16