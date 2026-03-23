高市総理が意欲を示す新年度予算案の年度内成立が厳しさを増すなか、政府は暫定予算案を編成する方向で検討に入りました。新年度予算案をめぐり、先週、野党側は年度内に成立させるには審議時間が足りないなどとして、暫定予算案を編成するか方向性を示すよう求めていました。これを受けてきょう午前、総理官邸で木原官房長官と対応を協議した自民党の松山参院会長は、政府が暫定予算を編成する方向で検討していることを明らかにし