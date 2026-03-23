第1子を妊娠中のタレント“みちょぱ”こと池田美優（27）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。ゲストの印象を語った。この日のゲストはモデルでプロ雀士の岡田紗佳とフリーアナウンサーの中川安奈。みちょぱがVTRを見て「中川さんとか知ってますか？」と振ると、俳優の沢村一樹は「NHKの」と反応、みちょぱは「元ね」と続けた。さらに「バラエティー（に一緒に）出たら、