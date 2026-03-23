アメリカのトランプ大統領が、ホルムズ海峡を開放しなければイランの発電所への攻撃の可能性を示唆するなか、イラン軍は、攻撃を受ければ「ホルムズ海峡を完全に封鎖する」などと警告しました。トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「さまざまな発電所を攻撃し壊滅させる。最大の発電所から始める」と自身のSNSに投稿しました。アメリカとともにイランへの攻撃を行うイスラエルのネタニヤフ首