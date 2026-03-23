阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）がペナントレース開幕を前に、今季からセ、パ両リーグで導入する新しい「リクエスト制度」の運用に注文をつけている。日本野球機構（NPB）は審判員の負担を軽減するため、今季からリプレーセンターを導入し、各球場でリクエストがあった際のビデオ検証を一括して担当する「リプレーセンター」の設置を決め、3月のオープン戦からテスト運用していた。都内のNPB事務局内にセンターが設けられ