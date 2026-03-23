イスラエル軍の空爆によって立ち上る煙＝22日、レバノン南部/picture alliance/Getty Images（CNN）イスラエルのカッツ国防相は、自身とネタニヤフ首相が軍に対し、レバノン南部国境沿いの住宅の破壊を加速させるとともに、レバノン南部と国内のほかの地域を結ぶリタニ川にかかるすべての橋を破壊するよう命じたと明らかにした。カッツ氏は、イスラエルの狙いについて、親イラン組織のヒズボラの補給路を断ち、ヒズボラの武器移動