俳優の鈴木亮平が２２日、Ｘを更新。主演ドラマのＴＢＳ系日曜劇場「リブート」の最終回について、冬橋（永瀬廉）の最後についてチラリ言及した。次週がいよいよ最終回となる「リブート」。２２日放送回では、合六（北村有起哉）と真北弥一（市川團十郎）の１００億円の受け渡しの場所が判明し、兄の逮捕を目指している警視庁の真北（伊藤英明）に夏海・一香（戸田恵梨香）が連絡するが、ラストに真北が兄と合六と通じていたこ