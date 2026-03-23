アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の48時間以内の完全な開放に応じなければ、発電所を攻撃すると警告していて、その期限が21時間後に迫っています。これに対してイラン軍は22日、徹底抗戦する考えを表明していて、緊張はさらに高まっています。イラン軍中央司令部の報道官は22日、ホルムズ海峡について「完全に閉鎖されたわけではなく、我々の管理下にあり、我々の安全と利益を確保する形で通行が行われている」と主張しま